Avventura in Prima Categoria per... Frank. L'attore, giudice dello show 'Italia's got talent', ha firmato con il, club che milita appunto in Prima Categoria: "Borriello ha firmato con l’Ibiza e io col Carinola, non potevo rinunciare alla movida del Casertano e questo è il motivo per cui non ho scelto squadre di serie maggiori. Non darò un grande contributo, al massimo qualche doppio passo solo col destro e qualche colpo di testa senza saltare, in ogni caso ho preso parte nella squadra del mio paesino, il CARINOLA. La squadra milita in prima categoria e con la mia partecipazione penso che ci rimarremo. Forza Carinola!".