Leandro Castan si ritira. A dare l'annuncio lo stesso ex difensore di Roma, Sampdoria, Torino e Cagliari sui social: "A 16 anni ho lasciato casa con un sogno nel cuore: diventare un calciatore. Dio mi ha dato più di quel che ho sognato. Mai pensavo di giocare nelle squadre in cui ho giocato e di vincere quel che ho vinto".



IL CAVERNOMA DEL 2014 - "Neanche immaginavo che nel momento migliore della mia carriera dopo un giramento di testa e un paio di esami i dottori mi dicevano che non potevo più giocare a pallone. Non sapevo cosa pensare. Oggi, dopo 8 anni, posso dire che è finita. Non sono più riuscito ad arrivare ad alti livelli ma ho vinto contro l'avversario più difficile e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a continuare la mia carriera".



RINGRAZIAMENTI ALL ROMA - "Ringrazio il professore che mi ha operato, l'AS Roma attraverso Walter Sabatini che è stato come un padre per me. Il mio allenatore Rudi Garcia che mi ha dato un sostegno incredibile e tutti i tifosi che mi hanno dato un appoggio incredibile. Grazie a tutti gli amici italiani che mi hanno aiutato in questo percorso".