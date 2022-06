"Un nuovo capitolo". Con queste parole, il Los Angeles FC, club della Mls, ha annunciato l'arrivo di Giorgio Chiellini. "Ora è uno di noi, fino al termine della stagione 2023, e per il nostro club è un'occasione unica. Ci sono poche calciatori al mondo con la sua esperienza e il suo palmares", ha dichiarato John Thorrington, co-presidente e direttore generale del club americano.Attualmente il Los Angeles è al comando della classifica della regular season, con 29 punti in 14 partite eNella scorsa stagione il Los Angeles ha mancato per la prima volta l'ingresso nei play off mentre quest'anno punta dichiaratamente al titolo. Fra i suoi azionisti ci sono l'ex stella del basket Nba Earvin 'Magic' Johnson e l'attore Will Ferrell., dalle superstar ai veterani e ai giovani talenti"."Sono pronto a fare anche altri ruoli sempre nel campo - ha detto intanto Chiellini a Radio Rai - mentalmente sarei ponto a fare il dirigente. Vorrei conoscere e praticare tutto quel che avviene fuori dai campi, negli uffici, ma ci vorrà lavoro, pazienza e voglia di scarificarsi. Tra qualche anno ci sentiremo e potrò dire di aver capito almeno qualcosa della particolarità e delle difficoltà. L'avventura americana è propedeutica anche al dopo".