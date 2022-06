. Un difensore vecchio stampo, di quelli che prendono l'avversario al primo minuto di una partita e cercano di non farlo respirare fino al fischio finale dell'arbitro., alle sveglie alle 7 di mattina, alle giornate portando serramenti su e giù per le scale con il pallone, prima ancora che il calcio, alla sera.. Ed è forse da lì che gli arriva la caratteristica che tutti quelli che parlano con Federico anche solo cinque minuti gli riconoscono: la. Ce ne vuole tanta se si vuole arrivare in alto, il più in alto possibile, partendo dal basso, il più basso possibile.. Spesso, si dice,. Beh, per Gatti vale davvero: da centrocampista aveva come modelli Gerrard e Lampard, oltre all'ex milanista Taarabt. La vera svolta per la sua carriera è stata però grazie a uno spostamento di una decina di metri:. Da lì è iniziata un'altra vita, i lavori da serramentista e muratore, o le giornate al mercato per aiutare la famiglia e il padre che aveva perso il lavoro sono diventate solo un ricordo., che sfida e batte Torino e Napoli e investe 10 milioni di euro totali per lui. Guido Angelozzi, che lo ha portato in Serie B, lo ha definito "un mix tra Bonucci e Chiellini", lui per il momento dell'ormai ex capitano bianconero e azzurro. La numero 3, all'esordio contro l'Inghilterra, quando è stato riconosciuto da tutti come uno dei migliori in campo.. Il prossimo obiettivo si chiama, che lo porterà in ritiro per farlo valutare a Massimiliano Allegri.