Lo ha reso noto la società nerazzurra con un tweet sul profilo ufficiale. Marotta e Ausilio hanno strappato il centrocampista danese a una folta concorrenza, su tutte quella del PSG, che si era fatto avanti con un’offerta all’entourage del calciatore.“Non vedevo l’ora di giocare, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo calciatore dell’Inter. Sono molto emozionato e desidero farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, è stata un’accoglienza fantastica. Mi sento benissimo. Le mie statistiche? Sinceramente non sono uno che tiene tantissimo ai numeri ma so che piacciono alla gente e testimoniano che ho fatto molto bene in Inghilterra.e con una grande società come l’Inter, che è un Club fantastico.