Nuova avventura per Matej Vydra, attaccante che in Serie A ha vestito la maglia dell'Udinese e nelle scorse ore ha firmato un nuovo contratto con il Viktoria Plzen, che significa per lui ritorno in patria a 12 anni di distanza dal momento in cui se n'è andato per cercare fortuna altrove (ha giocato, oltre che in Italia anche in Belgio e Inghilterra).