. Con un post sul proprio profilo Instagram, l’ex giocatore del Chelsea e Bolton, tra le altre, ha annunciato la propria decisione di appendere gli scarpini al chiodo.Queste le sue parole: “Il calcio è un gioco che mi ha dato molta gioia, oltreché successi, e nell’esatto momento in cui ho deciso di lasciare il calcio, posso dire in tutta onestà di aver dato tutto ciò che avevo. Ho raggiunto traguardi che sognavo solamente, ho impressi nella memoria ricordi indelebili. Da vittorie incredibili come la Champions e la Premier League, al privilegio di capitanare l’Inghilterra ed il Chelsea in una finale vinta di FA Cup. Tutto ciò rimarrà con me per sempre. Mi sono fatto un sacco di amicizie fantastiche con persone appartenenti a tutto il mondo del calcio: dai compagni, agli allenatori, ai sempre troppo poco ringraziati membri dello staff dietro le quinte. Vorrei solo dirvi immensamente grazie. Prendere la decisione di lasciare il calcio non è stato semplice. Ho speso 20 anni allenandomi ogni giorno, lavorando duramente per essere nella migliore forma possibile per le partite, in modo da aiutare i miei compagni a vincere. Ho avuto il tempo di valutare tutte le opzioni. Dopo varie riflessioni, credo sia il momento di passare al prossimo capitolo della mia carriera. Un ringraziamento speciale deve farlo alla mia famiglia che mi ha supportato lungo il corso di tutta la mia avventura.Oltre a ciò, il calcio sarà sempre parte di chi sono e di ciò che amo. Questo è solo il finale di questo capitolo della mia vita. Per me è importante guardare avanti e non indietro. Sta iniziando un nuovo capitolo della mia vita. Gary Cahill”.