Willy Gnonto vola in Premier League. L’attaccante azzurro, campione di Svizzera con lo Zurigo nell’ultima stagione, va a giocare in Inghilterra con il Leeds. L’operazione è stata chiusa dai due club sulla base di 4 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.



EX INTER - Il classe 2003 di Verbania era passato allo Zurigo nel 2020, dopo l’esperienza nelle giovanili dell'Inter. Ha giocato 74 gare ufficiali, segnando 12 gol e mettendo a referto 10 assist. A giugno ha debuttato con la Nazionale di Roberto Mancini.