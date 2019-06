Continuano ad arrivare brutte notizie in casa. L'attaccante brasiliano, al centro di polemiche per un presunto caso di stupro dovrà anche dire addio alla prossima Coppa America che si disputerà in Brasile fra qualche settimana. L'attaccante delè infatti uscito dal campo questa notte nel corso dell'amichevole vinta per 2-0 contro ilin seguito a una. Neymar ha lasciato il campo in lacrime, è stato portato in ospedale per accertamenti e, poco dopo, la federcalcio brasiliana ha certificato l'esclusione dall'elenco dei convocati per il torneo con un comunicato apparso sul sito web e sui canali social della CBF.Dopo aver sofferto una distorsione alla caviglia destra durante la partita di mercoledì scorso contro il Qatar. Neymar è stato valutato e sottoposto a test di imaging complementare che hanno confermatoA causa della gravità della lesione, Neymar non avrà le condizioni fisiche necessarie e tempi di recupero sufficienti per poter partecipare alla Coppa America.​C'è però di più perché già nella giornata di ieri il numero 2 della Federazione brasiliana, Noveletto aveva anticipato che: "Un nuovo video che lo riguarda starebbe per uscire. Un filmato che lo sottoporrebbe a forte pressione psicologica. Credo che la Seleçao ci guadagnerebbe se lui non giocasse...".rilasciato in Brasile da O Globo,La modella aveva prima accusato l'attaccante di aggressione, poi dopo che Neymar aveva pubblicato su instagram le chat private, aveva trasformato la denuncia in stupro. OggiLe immagini sono parziali e non provano nulla, ma una nuova ondata di polemiche è pronta a piombare su Neymar.