L'Hellas Verona ha trovato il difensore che cercava sul mercato. In arrivo dal Djurgarden c'è lo svedese Isak Hien (classe 1999): "Sono molto grato di aver ricevuto dal Djurgarden il permesso di andare in Italia".



Il direttore sportivo del club svedese ha aggiunto: "Djurgarden e Hellas Verona hanno un accordo per quanto riguarda Isak Hien, che ora ha ricevuto da noi il permesso di andare in Italia giovedì".