L'uscita di Antonin Barak in direzione Fiorentina apre uno spiraglio per un colpo in attacco per il Verona. Fra i nomi che il club veronese ha iniziato a trattare c'è Josip Ilicic, ormai corpo estraneo nell'Atalanta e scaricato da Gasperini. Su di lui c'era il Bologna, ma l'affare non è mai decollato e ora il presidente Setti si è inserito con forza balzando in pole.



Intanto l’Hellas è pronto per chiudere con il Djurgarden per Isak Hien (ieri titolare nel ritorno del preliminare di Conference League a Cipro, con l’Apoel Nicosia: sconfitti per 3-2, gli svedesi hanno passato il turno dopo il 3-0 di Stoccolma). Il Besiktas tenta di inserirsi, ma il Verona è in vantaggio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l’offerta per Hien è di 4 milioni. In salita si è fatta la strada per Sotiris Alexandropoulos: il Panathinaikos ha frenato, non cede il centrocampista, ha detto di no sia all’Hellas che allo Sporting Lisbona. Aspettando l’ufficialità per Yayah Kallon (è fatta col Genoa), con Antonin Barak che si avvia verso la Fiorentina, ecco che Ilicic è ben più di uno “strillo” da prima pagina per il Verona.