#GenoaMilan squad-list: Suso is back and available for the away game at Marassi

Rientra @suso30oficial: è nei 23 convocati per la trasferta col Genoa pic.twitter.com/KZ2HGWAS2p — AC Milan (@acmilan) 20 gennaio 2019

. In attesa di definire i dettagli del trasferimento al, a far rumore è l'assenza deldall'elenco dei convocati per la trasferta di Genova, che vedrà i rossoneri impegnati contro il Genoa di Prandelli.e Blues hanno già trovato l'intesa per il prestito fino al termine della stagione, con obbligo di prolungarlo al raggiungimento di determinati obiettivi, per chiudere manca solo l'accordo tra il Milan e proprio il Genoa per il sostituto di Higuain,Ecco l'elenco completo dei convocati, Gattuso perde Higuain ma ritrovaper la ripresa del campionato, scontata in Supercoppa la squalifica.: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Simic, Strinic, Zapata: Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Paquetá, Torrasi: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Suso, Tsadjout.