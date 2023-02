Nuova avventura nel mondo del calcio per il fondo V Sports, già proprietario dell'Aston Villa. La società guidata da Nassef Sawiris e Wes Edens ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del 46% delle quote azionarie del Vitoria Guimarães, formazione della massima serie portoghese, per una cifra di 5,5 milioni di euro.