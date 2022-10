Senza fine il momentaccio anche personale di Mo Ihattaren. Pure l'Ajax si sfila e lo rispedisce alla Juve. Questa la nota ufficiale del club olandese: "L'Ajax ha comunicato a Mohamed Ihattaren e Juventus che l'opzione di acquisto non sarà esercitata. Il prestito di Ihattaren scadrà il 3 gennaio 2023 e non sarà prorogato". Tra un paio di mesi dunque il trequartista sarà a tutti gli effetti a disposizione di Massimiliano Allegri.



Tornato in Olanda a gennaio, dopo la parentesi alla Sampdoria, Ihattaren è stato mandato in seconda divisione con lo Jong Ajax. Qui ha messo insieme 5 presenze e 4 reti, guadagnandosi la convocazione e la possibilità di giocare con la prima squadra. Lo ha fatto, per 4 minuti, nella finale di Coppa d'Olanda persa contro il PSV Eindhoven. Poi i tanti problemi extra-campo sono tornati e hanno portato il club a sospenderlo. Ora il ritorno in Italia.