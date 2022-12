Adesso c’è anche l’ufficialità: Fabio Liverani non è più l’allenatore del Cagliari. L’ex tecnico di Lecce e Parma tra le altre, paga il periodo no dei sardi, reduci da due soli successi negli ultimi dieci impegni in cadetteria e un deludente dodicesimo posto in classifica.



IL COMUNICATO - "Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Fabio Liverani dal suo incarico di allenatore della prima squadra - si legge nella nota -. Contestualmente sono stati sollevati dall'incarico il vice allenatore Cesare Bovo, i collaboratori tecnici Federico Fabellini, Giuseppe Cappello (match analyst) e il preparatore atletico Maurizio Cantarelli. La Società augura a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera. Dalla ripresa dell'attività, con l'allenamento pomeridiano di mercoledì e l'inizio del ritiro ad Asseminello, la squadra sarà temporaneamente affidata a uno staff tecnico interno di cui Roberto Muzzi sarà il responsabile”.



CONTATTI - A sostituire Liverani potrebbe essere Claudio Ranieri, già contattato dal numero uno del Cagliari Tommaso Giulini. Nelle scorse settimane l’esperto tecnico 71enne era stato ad un passo dal Genoa prima della conferma in panchina di Alberto Gilardino.