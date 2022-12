Gracias Guillermo Ochoa por ayudar a construir nuestra historia de grandeza, siempre serás una Águila desde la cuna. @yosoy8a Te deseamos éxito en tu siguiente reto en Europa.#SomosAmérica pic.twitter.com/YxDdJpyCbT — Club América (@ClubAmerica) December 20, 2022

. Il portiere messicano si è liberato a zero dal suo club e si accaserà tra le fila granata fino al termine della stagione. Intanto, il Club América ha ufficializzato la risoluzione di Memo: "Dopo tre anni e mezzo nella sua seconda esperienza da portiere del 'Las Aguilas', Guillermo Ochoa dice addio al club che lo ha visto crescere e affermarsi come giocatore storico del Club America e del calcio messicano. Il Club America ringrazia Guillermo Ochoa per il suo impegno e la sua dedizione nell'indossare e difendere i colori blu crema con tanta passione e leadership per oltre 10 anni nella prima squadra. Da parte sua, Guillermo Ochoa ha espresso la sua sincera gratitudine al Club che lo ha visto debuttare nel calcio professionistico e nel quale ha ottenuto grandi successi personali e professionali. 'Sarò sempre grato ai tifosi e al consiglio di amministrazione per il loro supporto incondizionato', ha detto Ochoa, che è uno dei più grandi idoli nella storia della squadra e fonte di ispirazione per i giovani messicani. Memo, il Club America sarà sempre la tua casa. Grazie per aver fatto parte di questi 106 anni di storia e grandezza. Ti ricorderemo sempre con stima. Finché non ci rincontreremo, continua a volare e ad alzare i nostri colori e il nome del Messico. A presto".