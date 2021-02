Gol di Milinkovic-Savic o gol di Escalante? La Lega Serie A, che in un primo momento aveva attribuito il gol ad Escalante, ha comunicato ufficialmente la sua decisione in virtù dell'applicazione del regolamento vigente.



La spiegazione è da ricercare nel regolamento della Lega Serie A per l'assegnazione dei gol dubbi. In questo regolamento è chiaramente spiegato che la Lega Serie A decide in conformità ai criteri utilizzati da Fifa e Uefa.



Il punto 2A del regolamento della Lega Serie A riporta:



2. Deviazioni di un proprio compagno A. Nel caso di un tiro indirizzato nello specchio della porta e deviato involontariamente in rete da un proprio compagno la marcatura sarà assegnata all’autore originario del tiro. Se un tiro indirizzato fuori dallo specchio della porta colpisce un proprio compagno e termina in rete, la paternità del gol è attribuita all’autore dell’ultimo tocco.