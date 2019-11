Our #CarabaoCup quarter-final tie at @AVFCOfficial will take place on Tuesday 17th December. https://t.co/XyxwTy3wbB — Liverpool FC (@LFC) November 5, 2019

Svolta storica per il calcio:È stata fissata la data per il quarto di finale di, la Coppa di Lega inglese (EFL), contro l'Aston Villa: si terrà il 17 dicembre, un giorno prima della semifinale delche vedrà i Reds impegnati in Qatar. Pertanto, la squadra di Klopp si sdoppierà eA darne l'annuncio lo stesso Liverpool con un comunicato ufficiale: "Il Liverpool può confermare che il quarto di finale di Carabao Cup contro l'Aston Villa si terrà martedì 17 dicembre 2019.Il club vuole cogliere l'opportunità per sottolineare che per quanto non sia uno scenario ideale, è un risultato al quale si è arrivati nei migliori interessi della competizione, dei nostri compagni club e di noi stessi e come unica motivazione.Vogliamo ringraziare la EFL per i loro sforzi per venirci incontro e possiamo confermare che altre date sono state discusse, ma alla fine nessuna è stata ritenuta ottimale senza compromettere il calendario della competizione stessa o piazzando un indebito forzo sui nostri giocatori".