Una volta confermato il numero di squadre partecipanti e dei posti disponibili per ogni confederazione al nuovo Mondiale per Club che avrà cadenza quadriennale a partire dal 2025, il Consiglio FIFA ha deliberato anche che la versione attuale, leggermente ritoccata, proseguirà con cadenza annuale:"Poiché l'attuale versione della FIFA Club World Cup verrà interrotta dopo l'edizione 2023 e, data la necessità espressa dalle confederazioni che i campioni delle loro principali competizioni per club si affrontino ogni anno per stimolare la competitività, ilQuesta competizione vedrà la partecipazione dei campioni delle principali competizioni per club di tutte le confederazioni e si concluderà con una".