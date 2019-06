Il Trapani Calcio comunica di aver espletato tutti i bonifici necessari all’iscrizione e che la nuova proprietà, rappresentata da Lorenzo Giorgio Petroni, ha depositato presso gli uffici della Lega B a Milano la fidejussione di 800.000 euro emessa da Generali. L’iscrizione è arrivata anche grazie all’apporto economico di Liberty Lines (ex proprietaria che rimarrà come main sponsor), Sicilauto, Nino Castiglione e Decò che “questa mattina, sensibili all’urgenza dei tempi, hanno contribuito a far affluire parte delle risorse necessarie per l’iscrizione” afferma la società granata. “Desideriamo ringraziare i ragazzi della Curva – scrive la nuova proprietà capitanata dal finanziere romano Giorgio Heller - che fino dal giorno dell’atto ci sono stati vicini, tutto lo staff amministrativo e legale, interno ed esterno, che ha garantito un impegno professionale di alto profilo. Riteniamo che ora vi siano le condizioni per organizzare una grande festa per la promozione del Trapani calcio in Serie B”.