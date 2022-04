L'indiscrezione degli scorsi giorni è confermata: il VAR sbarca in Conference League. Lo ha confermato la UEFA in una nota, spiegando che gli assistenti video arbitrali saranno impiegati a partire dalle semifinali Leicester-Roma e Feyenoord-Marsiglia.



Il comunicato:



La UEFA ha deciso di introdurre gli assistenti video arbitrali (VAR) per le semifinali della UEFA Europa Conference League. Come già annunciato in precedenza, il sistema VAR sarà utilizzato anche nella finale di Tirana, in Albania, del 25 maggio.



È attualmente allo studio il possibile utilizzo del VAR nelle fasi precedenti della competizione nella prossima stagione. Le semifinali si giocheranno il 28 aprile e il 5 maggio.



Le semifinali



Andata (28 aprile)

Leicester City-Roma

Feyenoord-Marsiglia

Ritorno (5 maggio)

Roma-Leicester City

Marsiglia-Feyenoord