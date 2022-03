La sfida di Liverpool ha mostrato ancora una volta il valore dell’Inter ma rischia di togliere a Inzaghi validi elementi per l’importante trasferta di Torino, in programma per domenica sera. Il forfait di Stefan de Vrij è quasi certo, il difensore olandese si è sottoposto oggi alle visite mediche che hanno evidenziato una distrazione muscolare. Per lui sarà necessario qualche giorno di stop. Per quanto riguarda Brozovic, invece, c’è maggiore ottimismo ma da Appiano preferiscono non sbilanciarsi fino alle visite mediche di domani.



IL COMUNICATO UFFICIALE SU DE VRIJ - “Esami clinici e strumentali per Stefan de Vrij questo pomeriggio all’Istituto Humanitas di Rozzano.

Per il difensore olandese distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra, le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.