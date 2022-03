Intervistato da Mediaset a margine della partita contro il Liverpool, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha espresso la propria soddisfazione per la prestazione offerta in casa dei Reds.



C’è un po’ di rammarico per la partita d’andata, abbiamo perso 2-0 e per quanto visto il risultato non era giusto. Portiamo via una vittoria che fa piacere ma inutile per la qualificazione. Il Liverpool aveva accusato il gol di Lautaro ma poi è subito arrivata l'espulsione di Sanchez.



Un passo in più verso la maturità?

“Penso di sì, non dimentichiamo che da 11 anni non giocavamo un ottavo di Champions. Il sorteggio ci ha dato il Liverpool ma tra andata e ritorno abbiamo dimostrato di non essere inferiori”.



Che Inter mi aspetto domenica?

“La partita sarà difficile e complicata, contro un avversario in forma. Abbiamo dovuto cambiare de Vrij e Brozovic per un indolenzimento, speriamo di recuperarli in fretta perché sono importanti per noi”.



Pioli e gli altri continuano a dire che la favorita per lo scudetto è l’Inter, crede sia pretattica?

“Non lo so, penso solo alla mia squadra e a quello su cui posso incidere. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali perché questo doppio confronto ce ne ha portate via, ma ce lo siamo giocati al meglio”.