È arrivato il comunicato ufficiale dell’Inter: si ferma anche Roberto Gagliardini, esame strumentali hanno evidenziato un problema alla pianta del piede per il centrocampista. Di seguito il comunicato della società nerazzurra.

IL COMUNICATO - “Esami clinici e strumentali per Roberto Gagliardini all'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione miotendinea della pianta del piede destro. Le condizioni di Gagliardini saranno rivalutate la settimana prossima”.



EMERGENZA - Una tegola in più per Antonio Conte, che in vista della partita contro la Roma di venerdì sera dovrà rinunciare pure ai lungodegenti Barella e Sensi. E a proposito dell'ex Sassuolo non arrivano buone notizie dopo il consulto specialistico sostenuto a Monaco di Baviera per fare chiarezza sui problemi all'adduttore che si trascinano ormai dallo scorso ottobre. L'infortunio è serio e richiederà tempi di recupero più lunghi del previsto, costringendo Sensi a uno stop che si protrarrà per tutto il mese di dicembre e lo rimetterà a disposizione verosimilmente non prima dell'anno nuovo.