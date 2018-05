Al termine della stagione di Premier League, coincisa con la retrocessione dello Swansea, il centrocampista sudcoreano Ki Sung-Yeung ha annunciato ufficialmente la decisione di lasciare il club gallese dopo 5 anni. L'ex Celtic si libererà a parametro zero, avendo scelto di non accettare la proposta di rinnovo dello Swansea e si accaserà dunque al miglior offerente. Da qualche mese il suo nome gravita nella galassia Milan, trattandosi di un calciatore ben noto al ds rossonero Mirabelli per i comuni trascorsi al Sunderland, ma il suo possibile ingaggio è stato stoppato, così come molte altre operazioni in entrata a basso impatto economico impostate dal dirigente milanista.



"Sono frustrato e molto deluso per la retrocessione in Championship del club, ma sono convinto che lo Swansea tornerà più forte di prima e riuscirà a rinnovare la propria filosofia di gioco. E' stato un privilegio giocare per questa squadra e mi sento affranto per non essere riuscito a fornire prestazioni migliori in questa stagione". Sulle tracce di Ki, oltre ai rossoneri, ci sono diverse formazioni di Premier, in primis l'Everton.