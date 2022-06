Ilfesteggia la promozione in Serie A e si conferma protagonista anche nel mondo degli eSports con una sorpresa, perché mentre il player ufficiale su FIFAconquista i playoff delle Global Series, i brianzoli passano alla concorrenza e. Il comunicato:Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi l’inizio di una partnership pluriennale con AC Monza, Club che ha recentemente conquistato la promozione in Serie A per la prima volta nella sua storia.L’accordo vedrà KONAMI diventare l’”Official Football Videogame Partner” dell’AC Monza, con una collaborazione attiva a partire dalla stagione sportiva 2022/23 e con il Club presente negli aggiornamenti futuri della serie eFootball.L’accordo prevede lo sviluppo di numerose iniziative marketing e esports, oltre che l’inclusione delle leggende AC Monza nel videogame. In relazione al lancio della partnership, KONAMI ha effettuato lo scanning 3D di tutta la rosa e il Club farà inoltre parte della nuova competizione esports dedicata alle società italiane che partirà dalla prossima stagione.L’accordo tra KONAMI e AC Monza dà seguito alle già esistenti collaborazioni con altri top club italiani come AS Roma, SS Lazio, SSC Napoli, Atalanta BC e AC Milan., Presidente di Konami Digital Entertainment B.V., ha commentato:“Attraverso questa nuova collaborazione con AC Monza crediamo fortemente di poter raggiungere un pubblico ancora più ampio in Italia e non solo, con la speranza di instaurare una partnership lunga e di successo.”, Amministratore Delegato dell’AC Monza ha dichiarato:"È un grande onore aggiungersi alle altre top squadre italiane e internazionali sponsorizzate da Konami. Questa partnership espande il brand AC Monza in tutto il mondo e siamo convinti porterà grandi soddisfazioni reciproche”.