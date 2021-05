L'Atalanta sarà in esclusiva su PES a partire dalla stagione 2021/22. Il comunicato:



Atalanta BC ha il piacere di annunciare l’accordo esclusivo di partnership a lungo termine con Konami Digital Entertainment BV.



In qualità di Official Video Game Partner, KONAMI si è assicurata i diritti esclusivi per l’utilizzo della licenza Atalanta, inclusi il nome della squadra, stemma e divise di gioco, all’interno di giochi di simulazione calcistica in tempo reale, a partire dalla stagione 2021-2022.



Naoki Morita, Presidente di Konami Digital Entertainment BV, ha così commentato: “Mentre ci prepariamo a svelare il futuro della serie eFootball PES, sono lieto di annunciare questa partnership esclusiva con Atalanta B.C., un club davvero formidabile con un futuro entusiasmante ai massimi livelli del calcio europeo. Lavorare fianco a fianco con i nostri club partner è un elemento importante della nostra strategia per offrire videogiochi leader del settore agli appassionati di calcio di tutto il mondo“.



Luca Percassi, Amministratore Delegato Atalanta BC, ha dichiarato: “Siamo estremamente felici di poter annunciare la partnership con Konami. Per Atalanta questo accordo con Konami, brand internazionale che non ha bisogno di presentazioni, rappresenta un ulteriore importante momento di crescita”.



L’annuncio di partnership di Konami per la serie eFootball PES con Atalanta fa seguito ai precedenti accordi siglati in Italia con la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ed altri importanti club di Serie A.