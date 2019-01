Scelta importante da parte dell'Inter, che mediante il proprio sito ufficiale, dichiara di non voler presentare ricorso dopo i fatti di Inter-Napoli, che hanno comportato la chiusura dello stadio ai tifosi per le sfide contro Benevento e Sassuolo. Questo il comunicato che potrete legge integralmente su Inter.it, dove sono spiegate anche le modalità per il rimborso, per chi avesse già acquistato i tagliandi per le competizioni negate.



“FC Internazionale Milano comunica che non verrà presentato ricorso contro le decisioni assunte dal giudice sportivo della Lega Nazionale di Serie A per i fatti accaduti durante la partita Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre”.



LA RICHIESTA IN FAVORE DEI BAMBINI - “Il Club ha invece inoltrato richiesta alla Federcalcio e alla Lega Nazionale di Serie A per offrire la possibilità a bambine e bambini delle Scuole Calcio nerazzurre e a ragazze e ragazzi del Centro Sportivo Italiano di assistere alla gara contro il Sassuolo, in programma il prossimo 19 gennaio e valevole per la 20^ giornata di Serie A, dal Primo Anello Arancio. Un'iniziativa importante per lanciare un segnale forte e chiaro contro ogni forma di discriminazione e violenza”.