Ha stretto i denti contro il Bayer per non lasciare i suoi in dieci, ma fin da subito si era capito che la smorfia di dolore di Alexis Sanchez non prometteva niente di buono. Il calciatore cileno ha accusato un infortunio alla coscia, a spiegarlo è proprio l'Inter mediante una nota ufficiale.



“DUISBURG - Alexis Sanchez si è sottoposto questo pomeriggio a Duisburg a esami strumentali dopo un problema riscontrato durante la gara contro il Bayer Leverkusen. Gli accertamenti hanno confermato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Le condizioni dell’attaccante cileno verrano rivalutate nei prossimi giorni”.



Enorme sfortuna per il calciatore, che sicuramente non potrà prendere parte alla semifinale. Se l'Inter dovesse superare il turno, farà di tutto per averlo a disposizione nell'ipotetica finale, ma i necessari tempi di recupero non spingono all'ottimismo.