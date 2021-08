#Under23 in campo sabato!



In programma, a Vinovo, un'amichevole contro la Pro Vercelli

Fischio d'inizio alle 17:00



Ricordiamo che il match si disputerà a porte chiuse. — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 6, 2021

Latornerà in campo per sfidare la Pro Vercelli in un'amichevole pre campionato. Il fischio d'inizio del match tra le due squadre piemontesi è previsto per sabato pomeriggio alle ore 17:00 a Vinovo.