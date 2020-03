Con un comunicato ufficiale anche la FIFA ha preso la decisione di rinviare ufficialmente il nuovo Mondiale per Club, la cui prima edizione a 24 squadre era prevista per il 2021.



La decisione è stata presa dalla Federcalcio mondiale in seguito alla decisione della UEFA di rinviare gli Europei al 2021 e di quella della CONMEBOL di rimandare la Copa America prevista quest'estate di un anno. La FIFA ha quindi ufficializzato che il Mondiale per Club a 24 squadre sarà ricalendarizzato nel corso del biennio 2023-2023.



Infine il presidente Infantino ha anche proposto di donare 10 milioni di euro all'Organismo Mondiale della Sanità per sostenere i costi dell'emergenza Coronavirus: "Suggeriamo un contributo diretto di 10 milioni di dollari da parte della FIFA all'Organizzazione mondiale della sanità OMS COVID-19".