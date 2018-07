Nuovo arrivo in casa Juventus Women. Si tratta di Petronella Ekroth, difensore classe 1989 che arriva dal Djugarden. Ecco il comunicato del club bianconero:Si chiama Hilda Petronella Ekroth, è nata il 12 dicembre 1989 a Goteborg, Svezia. Ed è un nuovo difensore delle Juventus Women.Continua la crescita della squadra femminile bianconera, che si arricchisce così di un altro importante innesto in squadra. Giocatrice di esperienza e talento, Ekroth esce per la pima volta dai confini della Svezia: arriva infatti alla Juventus dal Djurgarden, dove ha militato nelle ultime due stagioni e mezzo.Nel suo palmarès figurano un campionato di prima divisione, vinto nel 2009, una Supercoppa svedese nella stagione seguente e un campionato di seconda divisione, conquistato nel 2014. In totale, Petronella ha giocato 149 partite, mettendo a segno 10 reti.La sua storia, da oggi, si tinge di bianconero!