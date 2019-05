I premi di miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, di miglior giovane e di migliore giocatore in assoluto saranno consegnati sui campi della 37esima e 38esima Giornata di Serie A TIM. Lega Serie A ha istituito, a partire da quest’anno, i riconoscimenti per i migliori giocatori della stagione, che saranno premiati con un trofeo consegnato sul terreno di gioco prima della loro ultima partita casalinga. Le classifiche per ogni categoria sono state stilate secondo una ponderazione elaborata da Ernst & Young sulla base delle rilevazioni statistiche di STATS e OPTA, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. La classifica considera le gare sin qui disputate di Serie A TIM, quelle di TIM Cup e la Supercoppa Italiana. I vincitori nella prossima stagione avranno il diritto di apporre sulla propria maglia una patch celebrativa del riconoscimento di migliore per ogni categoria.



I premiati e la gara di consegna del Trofeo:



MIGLIOR PORTIERE: SAMIR HANDANOVIC (Inter – Empoli, 38ª giornata)



MIGLIOR DIFENSORE: KALIDOU KOULIBALY (Napoli – Inter, 37 ª)



MIGLIOR CENTROCAMPISTA: MILINKOVIC-SAVIC (Lazio – Bologna, 37 ª)



MIGLIOR ATTACCANTE: FABIO QUAGLIARELLA (Sampdoria – Juventus, 38 ª)



MIGLIOR GIOVANE: sarà annunciato oggi alle ore 20.30



MVP - MIGLIORE IN ASSOLUTO: sarà annunciato oggi alle ore 21