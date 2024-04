UFFICIALE: La Liga su DAZN fino al 2029

LA LIGA IN ESCLUSIVA SU DAZN

Anche per il prossimo quinquennio, le partite de “LALIGA dei fenomeni” di FC Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e non solo, nonché uno dei campionati più spettacolari in Europa, saranno solo su DAZN.La piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo presente in oltre 200 mercati si conferma partner globale de LALIGA - dopo l'accordo quinquennale siglato nel 2022 in Spagna – eL'accordo pluriennale con LALIGA EA SPORTS garantisce a DAZN la trasmissione in diretta di tutte le 380 partite oltre agli highlights, contenuti e approfondimenti extra disponibili anche on demand e includerà anche i migliori match e gli highlights de LALIGA HYPERMOTION, la seconda divisione del calcio spagnolo.. La collaborazione di lunga data che abbiamo avviato con la massima Lega calcistica spagnola prosegue e conferma, consolidandolo, il nostro ruolo come partner di riferimento. È un onore essere stati scelti ancora per la trasmissione in Italia. Siamo certi che insieme continueremo a offrire il miglior prodotto sportivo a tutti i tifosi, portando lo spettacolo del grande calcio spagnolo in una fase sempre più interattiva e appassionante”, sottolinea Stefano Azzi, CEO DAZN Italia.

"Come LALIGA cerchiamo sempre i partner migliori per portare ovunque il calcio spagnolo ai tifosi.dice Javier Tebas, Presidente LALIGA."Dopo sei anni di lavoro insieme in Italia, e di recente anche in Spagna,", spiega Melcior Soler, Direttore Audiovisivo LALIGA.