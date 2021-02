. La conduttrice e web influencer da oltre 2,6 milioni di followers sarà infatti il volto e la voce del Draft powered by PlayStation®4 (PS4™), il primo evento della competizione organizzata da Lega Serie A, la cui produzione è gestita da Infront., una nuova esperienza che sarà sicuramente stimolante. Il calcio è da sempre una delle mie più grande passioni, a cui devo gran parte della mia popolarità ed associarlo con l’emergente mondo degli Esports sarà un’avventura fantastica. Non vedo l’ora di iniziare!", ha dichiarato la Pagani.CLICCA SULLAPER LEDICome per i draft degli sport reali, anche quello della eSerie A TIM | FIFA21 verrà trasmesso in diretta sui canali ufficiali Twitch e YouTube della eSerie A TIM, dove sarà inoltre possibile scoprire la composizione definitiva dei team ufficiali che si sfideranno nel torneo.Il Draft powered by PlayStation®4 (PS4™) sarà l’occasione per i club di ufficializzare la rosa dei propri giocatori, potendo attingere da un pool di 32 qualificati i quali si aggiungeranno ai Pro Player già contrattualizzati. È infatti attraverso il Draft che i player che si sono maggiormente contraddistinti si ritaglieranno un ambito posto in formazione. Giocheranno fianco a fianco con i pro player ufficiali delle singole squadre, vivendo in prima persona le emozioni del punto di incontro tra calcio ed Esports, in compagnia di gamer professionisti, da cui apprendere i segreti e a cui poter dare il cambio, quando ce ne sarà l’occasione.A partire dal 9 marzo, negli stadi virtuali di FIFA21, 17 Team legati ai Club della Serie A TIM potranno sfoggiare il proprio talento con il DualShock e aggiudicarsi il primo titolo di Campione d’Italia della eSerie A TIM | FIFA21.