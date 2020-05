, interrotta a marzo a causa dell'emergenza coronavirus. Il ministro dello Sport, al termine dell'incontro con FIGC, Leghe, Assocalciatori, Assoallenatori e rappresentanza degli arbitri,, quando dovrebbero prendere il via le semifinali di ritorno ditra Juventus e Milan e tra Napoli e Inter. Per queste partite e la finale, che potrebbe essere disputata il 17 giugno, è atteso l'ultima approvazione da parte della Federcalcio.Queste le parole rilasciate da: "Abbiamo fatto una riunione con tutti gli addetti della Figc. Come abbiamo premesso, il calcio sarebbe ripartito con l’autorizzazione del Cts sui protocolli., evitando dunque canali preferenziali per il calcio., si tratterebbe di un segnale molto importante considerando il blasone dei tre incontri rimanenti. Per la Coppa Italia dovremo comunque attendere il via libera della Figc. Come previsto, il servizio pubblico garantirà la visione in chiaro della Coppa Italia.La priorità vuole essere quella di tutelare lo spettacolo per gli italiani, garantendo anzitutto sicurezza e ordine pubblico. Il ministro Gualtieri ha firmato in tempo record il bonus di 230 milioni di euro di bonus per i dipendenti nel mondo del calcio. Abbiamo lavorato in modo per garantire la sicurezza totale per tutto lo sport. Gli orari verranno decisi dagli organismi competenti"., a cominciare dal calendario della Coppa Italia.Un'altra data importante sarà quella del 4 giugno (o dell'8, in caso di slittamento), giorno nel quale si terrà il Consiglio Federale, che dovrà stabilire anche le linee guida dell'eventuale piano B, quello della conclusione del campionato con play-off e play-out, e dell'ultima soluzione del piano C, ossia il congelamento della classifica.