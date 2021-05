L'Italia perde un pezzo fondamentale del proprio centrocampo in vista della prossima rassegna europea. Per Marco Verratti infatti il PSG ha comunicato sul proprio sito ufficiale la "lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, l'indisponibilità è da valutare tra le 4 e le 6 settimane secondo l'evoluzione clinica".



ADDIO EUROPEI - Europei con la maglia azzurra quasi impossibili dunque per il centrocampista classe 1992. Ennesima pagina sfortunata con la maglia della Nazionale: Roberto Mancini dovrà pensare a un sostituto.