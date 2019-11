Lo Zenit sbarca su eFootball PES 2020. Ufficiale l'accordo con Konami, il comunicato:







Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi di aver siglato un accordo di partnership con lo Zenit San Pietroburgo, la squadra campione della Premier Liga Russa, per eFootball PES 2020.







Oltre alla licenza ufficiale dello Zenit, già presente ora all’interno del gioco, nel secondo trimestre del 2020 verrà inclusa in eFootball PES 2020 anche la Gazprom Arena, conosciuta anche con il nome di Stadio di San Pietroburgo. Lo stadio di casa dello Zenit verrà fedelmente riprodotto con la massima qualità possibile dall’esperto team di sviluppatori di KONAMI.







Questo annuncio fa seguito a quello della presenza, già da oggi, dell’ex stella dello Zenit, Andrey Arshavin tra le Leggende di PES in myClub.







Questo accordo conferma la grande importanza che ha assunto il mercato russo per la serie eFootball PES in seguito all’acquisizione esclusiva della Premier Liga Russa lo scorso anno.







Grazie a questa nuova partnership ufficiale sono destinate ad aumentare le collaborazioni attivazioni e tra lo Zenit e KONAMI. Sono in fase di studio anche delle collaborazioni esport con lo Zenit, i cui cyberatleti sono campioni in carica della Russian Premier Liga Cyberleague.







Dmitry Mankin, Direttore Commerciale dello Zenit ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere stati scelti da KONAMI come partner club di eFootball PES 2020. L’interazione con i fan nel mondo del virtuale è un fenomeno moderno che non può essere ignorato. Grazie a questo accordo i nostri fan avranno la possibilità di giocare a PES 2020 con la fedelissima controparte digitale dello Zenit all’interno di una perfetta riproduzione della Gazprom Arena.”







“Siamo onorati di annunciare che la partnership ufficiale con lo Zenit che conferma il nostro grande interesse per il calcio russo,” ha commentato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “La nostra rosa di team partner è in continua espansione, questo ulteriore accordo conferma il nostro continuo impegno nel coinvolgere i nostri fan di tutto il mondo, in particolar modo nei paesi dove il calcio è estremamente amato.”