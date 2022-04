Gary Medel sarà regolarmente a disposizione per Bologna-Inter. La Corte Sportiva d'Appello ha infatti accolto il ricorso presentato dal centrocampista cileno, in nerazzurro dal 2014 al 2017, contro le due giornate di squalifica comminategli a seguito dell'espulsione rimediata in occasione della partita con la Juventus: lo stop viene ridotto a una giornata, già scontata nell'ultimo turno che ha visto i felsinei impegnati contro l'Udinese, Medel dunque potrà regolarmente affrontare la sua ex Inter con la maglia del Bologna.





La Corte Sportiva d'Appello Nazionale - Sezione I



composta dai Sigg.ri:



Carmine Volpe - Presidente



Paolo Del Vecchio - Componente (relatore)



Andrea Lepore - Componente



Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.



nell’udienza fissata il 26 aprile 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 288/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Medel Soto Gary Alexis in data 21.04.2022, avverso la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate effettive di gara ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 in relazione alla gara Juventus/Bologna del 16 Aprile 2022; udito l’Avv. Mattia Grassani per il reclamante, il calciatore Medel Soto Gary Alexis e sentito l’arbitro; ha pronunciato il seguente



DISPOSITIVO



Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara commutandola in 1 (una) giornata effettiva di gara oltre l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Restano confermate l’ammonizione e l’ulteriore ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).