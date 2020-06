Jeremy Menez lascia il Paris Fc in Ligue 2. Il club francese ha annunciato che non sarà rinnovato il contratto in scadenza al 33enne attaccante ex Roma e Milan.

Lo stesso Menez ha confermato: "Ringrazio il club perché avevo bisogna di ritrovarmi e ritrovare la gioia del gol, anche se non è stata una stagione facile. Ho parlato con il presidente e i dirigenti, abbiamo deciso di separarci per motivi personali".

A questo punto Menez potrebbe tornare in Italia, infatti è in trattativa con la Reggina, pronta a disputare il campionato di Serie B nella prossima stagione.