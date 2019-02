Adesso è ufficiale, nero su bianco come riportato anche dal sito della Juventus: Paolo Morganti è il nuovo Football Department Organization Manager del club bianconero.



COMUNICATO UFFICIALE - "Dopo una lunga carriera da calciatore nelle file del Novara, Morganti ha maturato esperienza dirigenziale proprio nella società azzurra, rivestendo i ruoli di Segretario Sportivo, Segretario Generale, Direttore del Centro Sportivo Novarello e Direttore Generale. Ora approda in bianconero, dove avrà la responsabilità della gestione organizzativa del Settore Giovanile, riportando direttamente all'Head of Football Teams and Technical Areas, Federico Cherubini".