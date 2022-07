Nani, attaccante portoghese ex Lazio e Venezia, ha accettato la proposta del Melbourne Victory, club di prima divisione australiana:



"Sono entusiasta dell'idea di giocare in A-League e non vedo l'ora di affrontare le nuove sfide. Da quel che ho potuto vedere i tifosi a Melbourne non solo sono i migliori di questo campionato ma possono sfidare anche le tifoserie europee".