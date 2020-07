Nasce il progetto Futsal della Juventus, che si rivolgerà ai giovani, dall'Under 7 all'Under 14. Alla guida ci sarà Alessio Musti, ct dell'Italia. Questa la dichiarazione di Francesco Cherubini, Head of Football Team & Technical Areas: "Il progetto nasce a seguito di un’attenta analisi e valutazione circa le opportunità offerte dall’applicazione delle metodologie tipiche del futsal ai fini del completamento del percorso di crescita dei ragazzi e verrà implementato con la supervisione di Massimiliano Scaglia, Academy Manager, e Luigi Milani. La finalità è quella di creare nuove modalità di sviluppo e miglioramento delle capacità tecniche, tattiche e cognitive del giovane calciatore e siamo entusiasti della possibilità di avvalerci delle competenze e della professionalità di un tecnico dell’esperienza di Alessio Musti".