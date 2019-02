Il Palermo torna italiano e torna 'in mano' a Maurizio Zamparini: con un comunicato ufficiale, Sport Capital Group annuncia di aver ceduto il club rosanero allo stesso prezzo di acquisto a Daniela De Angeli, storica collaboratrice di Zamparini (che non compare nel testo del comunicato).



La nota.



"Contratto preliminare per la cessione dell'U.S. Città di Palermo e società collegate







A seguito degli accadimenti delle ultime settimane, che hanno impedito il buon esito del suo progetto di rilancio dell'U.S. Città di Palermo SpA., la SCG ha ritenuto di accettare la soluzione formulata dagli avvocati Bettini, Formigaro e Pericu e di cedere alla dott.ssa De Angeli l'U.S. Città di Palermo allo stesso prezzo di acquisto. L’ingresso nel capitale dell'U.S. Città di Palermo era stato considerato, pur nella complessità della situazione aziendale, un progetto molto attraente per le opportunità di sviluppo del calcio a Palermo. Il rilancio dell'U.S. Città di Palermo è sempre stato l’obiettivo centrale del progetto di SCG ed è motivo di forte rammarico non aver avuto la possibilità di dare alla città e ai tifosi la soddisfazione che meritano.



L’amministratore delegato dell'U.S. Città di Palermo, Emanuele Facile, ha preso in carico la gestione aziendale con tutti i problemi ereditati e ha preservato la gestione sportiva, dando continuità alla presenza del direttore dell'Area Tecnica Rino Foschi. Nelle ultime settimane è stato molto attivo nella ricerca di investitori che potessero subentrare alla SCG e portare avanti con solidità finanziaria e standing il rilancio della Società. Molte delle trattative, avute con soggetti aventi le caratteristiche adeguate, non sono andate a buon fine per la complessità della situazione ed il poco tempo a disposizione.



Si è ritenuto quindi di accettare la proposta della Signora De Angeli auspicando che possa portare a breve ad un nuovo e definitivo assetto proprietario adeguato all’importanza della città e della tradizione del club.



SCG proseguirà la sua attività valutando altri investimenti e auspica che il nuovo percorso di rilancio dell'U.S. Città di Palermo possa partire sotto i migliori auspici".