LA CLASSIFICA - Ecco la classifica completa:

1. Modric (753)

2. Cristiano Ronaldo (476)

3. Griezmann (414)

4. Mbappé (347)

5. Messi (280)

6. Salah (188)

7. Varane (121)

8. Hazard (119)

9. de Bruyne (29)

10. Kane (25)

11. Kanté (24)

12. Neymar (19)

13. Suarez (17)

14. Courtois (12)

15. Pogba (9)

16. Aguero (7)

17. Bale-Benzema (6)

19. Firmino-Rakitic-Ramos (4)

22. Cavani-Mané-Marcelo (3)

25. Alisson-Mandzukic-Oblak (2)

28. Godin (1)

29. Isco-Lloris (0)

Era il grande candidato alla vittoria finale e così è stato:, faro del Real Madrid conquistatore della terza Champions League consecutiva e capitano della Croazia che si è classificata seconda al Mondiale di Russia. Il centrocampista croato ha collezionato 753 voti, quasi 300 in più di, vincitore del Mondiale e dell'Europa League, con 414 voti.Appena sotto Grizou, il suo compagno d'attacco nella Francia, Kylian Mbappé (347), che è anche il primo vincitore del trofeo Kopa, per il miglior giovane. Quinto Messi (280), per la prima volta dal 2007 fuori dai primi tre classificati, sesto Salah (188), solo settimo Varane (121), l'unico ad aver vinto sia la Champions che il Mondiale e dato per favoritoqualche settimana fa. A completare la top 10 due belgi - Hazard (119) e de Bruyne (29) - e Kane (25). 12esimo posto per Neymar, 25esimo per Mario Mandzukic, l'unico altro rappresentante della Serie A oltre a CR7.