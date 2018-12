E' arrivato il gran giorno della consegna del Pallone d'Oro 2018. ​Questa sera alle 21, nella sede di France Football, l'ex gloria del Tottenham David Ginola consegnerà il trofeo più ambito al giocatore che ha ricevuto più punti da una giuria di 173 giornalisti selezionati. Ogni giurato, infatti, ha selezionato, dalla lista dei 30 (non c'è nessun italiano), cinque giocatori in ordine di merito: a questi sono stati assegnati 6 punti (al primo) e poi 4, 3, 2 e 1 ai seguenti. La somma finale dei voti di tutta la giura ha decretato il vincitore finale del premio.



MODRIC IN VANTAGGIO - Fino a quando non ci sarà l'ufficialità non bisogna escludere sorprese, ma se le indiscrezioni saranno confermate a vincere sarà Luka Modric, centrocampista croato del Real Madrid, sogno estivo di mercato dell'Inter. Alle sue spalle dovrebbero posizionarsi Cristiano Ronaldo, secondo, e Griezmann, terzo. Entrambi, comunque, non dovrebbero presenziare alla cerimonia di questa sera. Giù dal podio Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, e soprattutto Varane, difensore del Real Madrid, che nel 2018 ha vinto Champions League e Mondiale.