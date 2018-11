Paolo Rossi torna al Vicenza. A distanza di 41 anni dal suo addio alla Lanerossi e a 40 dalla stagione nella quale chiuse da capocannoniere della Serie A trascinando la sua squadra a uno storico secondo posto, Pablito è stato ufficialmente nominato ambasciatore e consigliere indipendente della nuova società presieduta da Renzo Rosso, che si è fusa con la Bassano Virtus dopo il fallimento sotto la precedente gestione. "Sono contento di rientrare a far parte di una grande famiglia che non ho mai dimenticato. Ho accettato la proposta di Renzo Rosso perché è un imprenditore serio e concreto, ora ci sono tutte le carte per costruire il Vicenza del futuro”.



Queste invece le parole del patron del club: "Oltre che un grande intenditore di calcio, è anche un ottimo manager e un professionista di lunga esperienza, non solo un’icona del calcio italiano e vicentino. Rossi darà un essenziale contributo al raggiungimento di traguardi sempre più importanti per la nostra squadra".