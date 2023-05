El Jugador 14 es... ANDREA PIRLO.



¡Bienvenido a la Kings League InfoJobs!@Pirlo_official #AfterKings4 pic.twitter.com/T9GzJlSXCM — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) May 29, 2023

volta pagina. Chiusa l'esperienza sulla panchina del Karagumruk in Turchia, l'allenatore italiano Juventus torna in campo. Il 44enne ex centrocampista di Inter, Milan e Juve, che ne ha dato l'annuncio.Pirlo giocherà nel Jijantes, la squadra del giornalista Gerard Romero, che ha battuto la concorrenza del PIO.