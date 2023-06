Adesso è anche ufficiale:è ufficialmente un calciatore dellaSvincolatosi dal Lione, il classe 1998 è il primo colpo del club giallorosso nella finestra estiva del mercato. Nato in Francia, il 25enne ha però scelto di giocare per la nazionale: agli ordini di Mourinho indosserà la maglia numeroPer lui un contrattoperché è un grande club con una grande storia - le prime parole del fantasista che ha già visitato il centro sportivo di Trigoria -.con una squadra importante, calciatori forti e tifosi unici. Adesso sono giallorosso e sono pronto"."Proveniente daldove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dall’età di 11 anni fino all’esordio in prima squadra nel 2017, ANelle coppe europee tra Champions ed Europa League, inoltre, conta 34 partite e 5 reti" la descrizione di Aouar fornita dalla stessa Roma.“Aouar è un calciatore giovane che può già vantare oltre 250 presenze nel calcio professionistico: possiede le qualità tecniche e i presupposti per continuare a crescere costantemente.il commentato di Tiago Pinto, General Manager dell'Area Sportiva del Club.