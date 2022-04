Ralf has been appointed as manager of Austria from the end of 2021/22, but will remain at United in a consultancy role.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 29, 2022

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni arriva la conferma ufficiale, il tecnico lascerà la panchina dela fine stagione (subentrerà) e firma un contratto di due anni con la federazione austriaca. In caso di qualifica a Euro 2024 in Germania, il contratto sarà automaticamente prorogato di altri due anni fino ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti."Siamo molto lieti di essere riusciti a vincere Ralf Rangnick, un eccezionale esperto di calcio internazionale, come capo squadra. Siamo tutti convinti che sia l'uomo ideale e che la sua visione farà avanzare la squadra nazionale e l'ÖFB", afferma il preidente dell'ÖFB"Dopo un processo molto ben fondato e intenso, siamo stati in grado di vincere Ralf Rangnick, un uomo di spicco in assoluto con una grande reputazione internazionale come capo squadra. Questo mi rende molto orgoglioso e non vedo l'ora di lavorare insieme", afferma il direttore sportivo"."È un onore per me assumere il ruolo di capo squadra. Sono particolarmente entusiasta della prospettiva di partecipare ai Campionati Europei in Germania con una squadra giovane affamata di successo", ha commentato, lo confermano i Red Devils con una nota ufficiale.